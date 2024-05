In diretta da Radio Bruno Toscana, Lorenzo Amoruso, ex calciatore viola, ha commentato la sconfitta in finale della Fiorentina ad Atene, utilizzando termini molto forti: “Nel primo tempo la squadra si era mossa bene, creando occasioni da gol anche se rischiato di subirne, come sempre d'altronde”.

“Non ho capito il cambio di Biraghi”

"Il problema è arrivato nel secondo tempo, ma non so se sia dovuto a un blocco fisico o mentale. Tutti i discorsi fatti sull'esperienza lo scorso anno non si son visti in campo, nemmeno da parte dell'allenatore. Non ho compreso il senso di cambiare Biraghi a cinque dalla fine, senza infortunio".

Le proteste sul gol?

"È un problema tutto italiano, siamo sempre a protestare. L'arbitro aveva fatto capire subito che non avrebbe fischiato certi falli. Questa squadra non ha carattere, la società non ha voluto comprare "gente con le palle", dalla personalità decisa".