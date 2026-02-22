Disastro Torino, ufficialmente in corsa salvezza. Il Genoa lo aggancia e scappa dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L'anticipo delle 12:30 di questa domenica di Serie A è a tutti gli effetti uno scontro salvezza, che interessa anche la Fiorentina. E il verdetto è stato chiarissimo: il Genoa, con il 3-0 al Torino, dimostra di essere vivo più che mai.

Massacro Torino: il Genoa passeggia sulle materie granata

Il disastro granata è percepibile già dai primi minuti, dove i rossoblù sono nettamente superiori. Il vantaggio si concretizza dopo venti minuti, con Norton-Cuffy che sfrutta una respinta corta di Paleari sbucando alle spalle della difesa. Simile la rete del raddoppio firmata da Ekuban, dove Baldanzi si inventa una bellissima azione personale; anche qui il portiere del Torino non perfetto nel lasciare lì il pallone. Due minuti più tardi Ilkhan cancella ogni speranza di rimonta dei suoi facendosi espellere per un bruttissimo fallo su Colombo. La ripresa vede un accenno di reazione granata che però non basta. Il sigillo lo mette Messias, sfruttando l'unico pallone toccato della partita di Pedersen -un controllo sbagliato- per volare in porta e segnare.

De Rossi scappa dalla Fiorentina, ora anche Baroni è in lotta per non andare in B

Il Genoa scappa dalla Fiorentina, portandosi momentaneamente a +6. La vittoria vale anche l'aggancio allo stesso Torino, che adesso è ufficialmente in lotta per non retrocedere.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Como 45, Atalanta 42, Sassuolo 35 , Lazio 34, Bologna 33, Udinese 32, Parma 29, Cagliari 29, Genoa 27, Torino 27, Cremonese 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.