Intervenuto a Lady Radio, l'ex difensore viola Roberto Galbiati si è espresso su molti argomenti dell'attualità viola, dal campo anche al mercato.

‘È calata la forma di vari calciatori, Gosens a 4 fatica’

“Quando ho visto la formazione per l'ennesima volta ho pensato che se fossi stato un difensore viola mi sarei fatto il segno della croce. Ancora 4 punte, due centrocampisti offensivi in mezzo…e chi copre? Mio nonno? I problemi sono singoli ma anche di reparto. Gosens non è più quello di prima, ma non ha mai giocato a 4 dietro. Anche lo scorso anno all'Union Berlino non ha fatto una grande annata, e giocava a 4, ma non era sempre titolare. La forma di alcuni giocatori è calata, Dodô soprattutto, oltre che Ranieri e Comuzzo”.

“La situazione preoccupa, dopo 8 partite vinte di fila, ora 1 punto in 5 gare. Se non ci si accorge che ci sono problemi, la situazione diventa pesante. Pradè ha fatto capire che ci sono problematiche anche nello spogliatoio. Tornare a tre col Napoli è stata una scelta sbagliata di Palladino, era la gara meno adatta. Bove ora non c'è più e vanno considerati tanti aspetti per ritrovare equilibrio, aspetto essenziale che ora manca. Gudmundsson da recuperare? In questo momento ci vuole troppo tempo, nell'immediato deve giocare Beltran e l'islandese subentrare, finchè non ritrova forza fisica e mentale. Con la testa mi sembra da un'altra parte”.

‘Ikone e Kouame dovrebbero lasciare la Fiorentina’

“Man è un bel giocatore, è già pronto per la Serie A, mi sembra molto interessante e metterebbe pepe al c**o a Colpani. Luiz Henrique più futuribile, sicuramente. Però se non esce qualcuno sugli esterni, diventa un problema: Ikone e Kouame dovrebbero lasciare Firenze, c'è affollamento”.