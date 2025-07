Corriere dello Sport-Stadio: I giorni di Kean

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, leggiamo: “La viola è fatta”. L'approfondimento alle pagine 14 e 15 del quotidiano: “Ecco Pioli. La Viola c'è” e “I giorni di Kean, ma Inzaghi guarda altrove”. Sottotitolo: “Per l'Al-Hilal non è una priorità. In caso di addio, per sostituirlo in pole restite Piccoli. Pradè prosegue la caccia al centrocampista: c'è Asllani”.

In basso altri due articoli: “Nzola in attesa di un'offerta concreta” e “Arrivano i fondi per il nuovo Franchi”.