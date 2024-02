La Nazione: Nessuno tocchi Italiano

Sulla prima pagina del QS de La Nazione si parla dell'intervento di Commisso: "Scossa Rocco, ci rialzeremo". A pagina 4 in taglio alto: "La voce del padrone. ‘Italiano non si tocca. Tifosi stateci vicino, rialzeremo la testa’". A pagina 5 in taglio alto: "La partita con il Frosinone. Pietro, Jack, Biro e Nico, Vincenzo chiama i senatori. E il Gallo dice presente". Di spalla: "Belotti-Beltran la b2, noi ci fidiamo di loro. Al limite c'è il frigobar". In taglio basso: “Miracolo Dodo, che sorpresa. Potrebbe essere tra i convocati”. A pagina 6: "Hamrin, mito e ricordi. 'Io, papà e i fiorentini, Firenze mi ha aiutato".