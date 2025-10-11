Gattuso fa 'fuori' due viola su tre: ufficiali le esclusioni

Dei 27 convocati, il ct Rino Gattuso ha diramato ufficialmente la lista dei 23 che parteciperà al match di stasera dell'Italia contro l'Estonia.

In tribuna

Di questa lista non ne fanno parte due giocatori della Fiorentina su tre e parliamo ovviamente di Hans Nicolussi Caviglia e Roberto Piccoli (nessun problema per Moise Kean che dovrebbe essere titolare), chiamati un po' a completamento del gruppo. Per i due ci sarà dunque solo spazio in tribuna stasera, insieme con gli altri due esclusi Meret e Coppola.

Ritornano in gioco con Israele?

Da capire poi se il centrocampista e l'attaccante viola saranno in lista per la sfida di martedì contro Israele.