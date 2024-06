Bonaventura-Castrovilli, le proposte al ribasso. Le lusinghe di Allegri e il ruolo fondamentale di Italiano con Jack

La Fiorentina vorrebbe prolungare il contratto di Giacomo Bonaventura per un’altra stagione ma mettendo sul piatto una proposta economica al ribasso rispetto al milione e mezzo più bonus dell’accordo ormai in scadenza. A riportare la notizia stamani è il Corriere Fiorentino.

Quale reazione di Jack?

Resta da capire adesso quale sarà la reazione di Jack davanti ad una proposta del genere, visto che durante i mesi scorsi aveva lasciato intendere di aspettarsi (almeno) la conferma dell’ingaggio attuale. A favore del giocatore, ci sarebbe anche il parere di Palladino.

Il ruolo fondamentale di Italiano per bloccarlo

A gennaio per lui si era mosso Allegri che voleva portarlo alla Juventus, non sono mancate tensioni e discussioni con la Fiorentina. Un ruolo fondamentale in quel momento lo ebbe Italiano che parlò con lui e lo convinse a rimanere. Se non dovesse arrivare il prolungamento, adesso è più facile immaginare per Bonaventura un futuro all’estero, magari negli Stati Uniti.

Discorso simile con Castrovilli

Un discorso simile è possibile farlo per Castrovilli. La Fiorentina potrebbe proporgli un rinnovo meno ricco dello stipendio attuale, soprattutto perché dopo due operazioni al ginocchio, i punti interrogativi sulla sua tenuta fisica sono molti.