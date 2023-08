Durante la conferenza stampa pre partita l'allenatore del Manchester United si espresso duramente sul conto di Maguire. Queste le parole di Ten Hag: “Se non è abbastanza sicuro di sé per lottare per un posto in questa squadra allora deve andarsene".

Schietto quindi il mister olandese, consapevole che la cessione del giocatore aprirebbe le porte a vari possibili acquisti per i Red Devils e tra tutti quello di Amrabat dalla Fiorentina.