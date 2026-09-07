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La parola 'pazienza' spazzata via in un amen e la sostituzione con 'urgenza'

Redazione /
Grosso Vanoli
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Vi ricordate la parola "pazienza", sbandierata in continuazione dai dirigenti della Fiorentina? E' stata utilizzata tanto in quest'ultimo periodo anche per giustificare la falsa partenza. 

Urgenza

Ebbene, è stata spazzata via dopo il ribaltone del Torino e sostituita da "urgenza". Nelle prossime ore si ufficializzerà il nome del successore di Fabio Grosso e tutto porta al ritorno di Paolo Vanoli.

Quattro giorni

Il cambio è urgente perché tra quattro giorni, ovvero venerdi, la squadra tornerà in campo contro il Venezia e di tempo per preparare questa partita non ce n'è tantissimo. Tutto questo lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport

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