Viola Park: macchè nuovo stadio, solo un campo di allenamento

Un nuovo stadio all’interno del Viola Park allargato? Macchè, non c’è alcuna intenzione di realizzare nuove costruzioni. All’indomani della diffusione della notizia su alcuni organi di informazione circa l’intenzione di ampliare il centro sportivo di Bagno a Ripoli per costruire addirittura un nuovo stadio, la Fiorentina ufficialmente non rilascia dichiarazioni.

Nessuna necessità di un altro stadio

Tuttavia fa sapere che l’intenzione, ancora da concretizzare in un progetto, è esclusivamente ottenere, se possibile, un nuovo spazio per l’area sportiva. È vero che c’è la volontà di creare prossimamente la formazione Under 23 (come hanno già fatto altre società di Serie A), ma non c’è alcuna necessità di costruire un nuovo stadio perché quello già presente all’interno del Viola Park è più che adeguato. Anzi, è un impianto per caratteristiche e capienza (3.000 posti) assai superiori a quello di molte squadre che partecipano al campionato di Serie C. Lo stadio Curva Fiesole non avrebbe bisogno neanche di interventi strutturali per ospitare le partite dell’Under 23, solo una riorganizzazione interna per garantire un “settore ospiti” nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

‘Disponibilità a valutare un progetto della Fiorentina, ma…’

Per la nuova squadra, invece, sarebbe utile realizzare una apposita area sportiva con un campo di allenamento ma – fanno sapere dalla Fiorentina – senza costruire neanche un nuovo metro cubo. L’area che pare sia stata individuata per l’eventuale espansione è situata tra il Viola Park e l’area di sosta temporanea (il Viola Parking) che risulta da tempo in vendita.

Il sindaco Francesco Pignotti ribadisce la posizione dell’amministrazione comunale: “Disponibilità, come sempre, a valutare un progetto della Fiorentina se e quando verrà presentato. Ma non un’ipotesi di stadio che è incompatibile con la zona”.