Percassi: "Essere ancora in tre competizioni è straordinario, unico per la storia dell'Atalanta. Ora sono partite tutte decisive"

Alla Fiorentina resta ancora a disposizione una coppa, la Conference League, per provare a vincere un trofeo. Ma fa ancora male l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Atalanta. A tal proposito, ha parlato a DAZN l'a.d. nerazzurro Luca Percassi: “Siamo molto contenti di ciò che abbiamo fatto. Siamo ancora in corsa in tre competizioni ed è qualcosa di straordinario”.

“Unico per la nostra storia”

E aggiunge: “Quest'anno l'Atalanta ha fatto qualcosa di unico nella sua storia. Adesso ci aspettano tante partite molto importanti, tutte quante decisive. Il finale è significativo. Obiettivo? Sempre il solito, non avere rimpianti una volta finita la stagione”.