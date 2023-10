Parisi carica: "Non siamo inferiori a nessuno, togliamoci la rabbia di questa sconfitta il prima possibile"

Su Instagram, il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi, tra i migliori in campo per i viola nella sconfitta contro la Lazio, ha parlato brevemente del match di ieri, caricando l'ambiente in vista del prossimo impegno contro la Juventus:

“Dobbiamo tenerci la prestazione. Toglierci di dosso la rabbia per questa sconfitta il prima possibile. Anche ieri abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno”.