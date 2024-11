A Lady Radio ha parlato l'ex difensore viola Roberto Galbiati, che si è proiettato sulla prossima sfida della Fiorentina contro il Como, toccando poi anche altri temi.

‘Per la Fiorentina il Como attuale è quasi ideale come tipologia di squadra da affrontare’

“Già non aver subito infortuni in questa sosta è importante per la Fiorentina, al di là di Richardson che non è un titolare, e considerato anche che rientrerà Cataldi. La Fiorentina viene da una serie di vittorie importanti e speriamo che non abbia smarrito quella vena. Il Como è un po’ troppo ‘allegra’ come squadra per lottare per la salvezza. È quasi ideale come tipologia di squadra da affrontare per la Fiorentina attualmente, anche se presenta delle insidie, perchè lascia giocare parecchio gli avversari. È meglio incontrare adesso il Como”.

‘Ecco come schiererei la Fiorentina col rientro di Gudmundsson’

"La solidità difensiva viola è frutto di varie componenti, a Genova la Fiorentina ha avuto anche fortuna ma anche i cambi di Palladino spesso sono in grado di portare alla squadra sul piano fisico e tattico degli accorgimenti importanti.

Come schierarsi in avanti quando torna Gudmundsson? Sceglierei Kean Colpani Gudmundsson e Beltran, con l’islandese e l’argentino che possono anche scambiarsi. Gudmundsson porta tanta qualità, Kean invece tanta potenza. L’unica cosa che lascia un po’ perplessi è che Gudmundsson ha già avuto due problemi fisici abbastanza importanti, il primo quando è arrivato e poi contro il Lecce".