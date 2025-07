Il grande e amletico dubbio per Martinelli. Ma c'è già chi lo accoglierebbe a braccia aperte

Fargli fare il secondo di David De Gea o mandarlo un anno a giocare in prestito? Sullo sfondo resta sempre questo grande e amletico dubbio riguardante il portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli.

Opzioni valide

Queste opzioni sono a tutt'oggi entrambe valide, nel senso che una decisione definitiva non è stata ancora presa.

Spezia a braccia aperte

Però è anche vero che c'è già chi si è mosso per lui e lo prenderebbe molto volentieri in prestito per una stagione. Si tratta dello Spezia in Serie B che ha presentato la propria richiesta formale alla Fiorentina e aspetta di sapere una risposta dal club viola.