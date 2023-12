Rotta sul vice Dodo: le traiettorie del mercato tracciate già da Italiano

Si è esposto ben più del normale lo stesso Italiano ieri sera: il mercato della Fiorentina è già in moto e andrà dritto su un vice Dodo, come primo obiettivo. Il recupero del brasiliano infatti procede ma non è propriamente nella sua fase finale: per questo la società interverrà per inserire un'alternativa a Kayode, in attesa del brasiliano.

Ma non dovrebbe finire qui, perché anche nel reparto offensivo qualcosa potrebbe muoversi. Su questo il tecnico è rimasto più guardingo anche perché il rientro di Gonzalez ha tempi comunque diversi e c'è l'esigenza di non lasciare nessuno per strada per più tempo possibile. Il mercato comunque inciderà.