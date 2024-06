La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio concentrandosi soprattutto sul mercato della Fiorentina e commentando il nuovo nome che circola, quello dell'olandese Depay.

‘Depay alzerebbe il livello tecnico della Fiorentina’

"Non so come sia venuto fuori il nome di Depay, ma sarebbe una bella pista per la Fiorentina. Un calciatore così è grasso che cola, lo prenderei subito. Con Lucca formerebbe una gran bella coppia in viola. L’olandese non è nel miglior momento della carriera, ma parliamo di uno che ha 30 anni e ha segnato 45 gol con la nazionale. Ha spunti, sa giocare dentro e fuori dall’area di rigore. Sarebbe veramente un bel colpo per la Fiorentina. È superiore nettamente al livello tecnico medio che c’è in viola e anche di quello dei calciatori accostati alla Fiorentina. In viola avrebbe il posto sicuro trovando una squadra che gioca per lui, sarebbe la stella assieme a Gonzalez".

‘Se parte Gonzalez va sostituito bene, sennò siamo punto e a capo’

“Non credo tuttavia che Depay sia una pista facile, è un calciatore che può puntare tranquillamente a squadre che fanno la Champions League. Samardzic è forte ma va a lampi, si accende e si spenge, aumenterebbe però il livello tecnico della squadra. Se però si usassero i soldi di Gonzalez per fare il mercato…la Fiorentina sarebbe punto e a capo. Se invece fosse sostituito da un'altra ala forte, allora sì, andrebbe bene”.