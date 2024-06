Damiani: "Palladino il miglior acquisto della Fiorentina, ora gli servono giocatori di livello. Mateta in viola? Sarebbe un ottimo attaccante"

Il procuratore di lungo corso Oscar Damiani ha parlato a Radio Bruno, commentando l'approdo di Palladino sulla panchina viola e proiettandosi poi anche sul mercato della Fiorentina.

‘Palladino il miglior acquisto viola’

“La proprietà della Fiorentina è di grandissimo livello, Pradè è un dirigente di altissimo livello ed esperienza. Mi aspetto che la società viola farà bene sul mercato, magari prenderà calciatori non conosciutissimi ma che saranno importanti. Ho molta stima di Palladino, ho visto tutte le partite del Monza. È capace, sa dare un'identità di gioco, è duttile come sistema proposto. Penso sia il miglior acquisto della Fiorentina, poi va messo nelle condizioni di avere giocatori di livello”.

‘Retegui può esaltarsi a Firenze, Mateta sarebbe un ottimo acquisto’

“Sorloth, Lucca e Retegui? Non sono campioni ma Retegui mi piace, ha forza e si batte. Un ambiente come la Fiorentina potrebbe esaltarlo. Lo preferisco agli altri e due. Mateta del Crystal Palace? Lo conosco molto bene, ragazzo che forse non ha ancora dato il meglio di sè. Può segnare 10-15 gol e partecipa al gioco, se la Fiorentina lo prende fa un ottimo acquisto”.