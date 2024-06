A Lady Radio ha parlato il procuratore Lorenzo De Santis, che ha scandagliato il mercato della Fiorentina a tutto tondo, affrontando varie tematiche.

"Depay è una bellissima suggestione, giocatore forte e il cui curriculum parla da solo. Dopo il Psv ha giocato allo United, al Barcellona, Lione e Atletico Madrid, ha grande esperienza. Anche nella scorsa stagione ha messo assieme numeri importanti nonostante il poco spazio avuto. Il giocatore ha chiarito che può muoversi a zero in questa sessione di mercato, è un nome che farà gola a tanti, è un ’94 e quindi nel pieno della carriera. Non credo l’ingaggio sia ostacolo insormontabile, se ricordiamo anche l’operazione Ribery. Il mancato esborso per il cartellino è un vantaggio. L’attaccante è la prima necessità della Fiorentina e serve centrale il profilo giusto per risolvere quello che è stato il più grande problema viola dal dopo Vlahovic. Depay può giocare in tutti i ruoli davanti, segna e fa segnare tanti gol. Poi Palladino potrebbe decidere in tranquillità dove farlo giocare, sarebbe una scelta molto felice.

‘Per attirare certi profili serve almeno l’Europa League'

“Certamente la Conference non ha lo stesso appeal della Champions, c’è concorrenza per il calciatore e servirebbe rendere appetibile la proposta. Se si va su certi calciatori, occorre convincerli col progetto. La Fiorentina ha prolungato con Martinez Quarta quando in pochi ormai se lo aspettavano, e parliamo di un calciatore che fa parte della rosa dell’Argentina che giocherà in Copa America. Logico che per attirare poi determinati calciatori di un certo livello è necessario entrare almeno in Europa League”.

‘Benavidez ha un prezzo accessibile, Valentini invece…’

“Vranckx è un profilo che incuriosisce, prima di arrivare al Milan aveva una presentazione di tutto rispetto, quest’anno in Bundesliga qualcosa ha fatto vedere delle sue qualità. È interessante perchè sa fare varie cose, ha qualità e quantità ed è giovane e di prospettiva. Se si riuscisse a lavorare un po’ sul prezzo…Benavidez 4-5 anni fa era in rampa di lancio, poi non ha mantenuto le premesse. Ai tempi dell’Independiente piaceva anche a De Zerbi, oggi si può prendere ad un prezzo accessibile; ha un bel mancino. Valentini va a scadenza col Boca e c’è un tira e molla che non trova soluzioni tra calciatore e società”.