La Nazione: Il bello del nuovo sistema di gioco, Palladino si gode il 3-5-2

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Apertura per: “Il bello del nuovo modulo Gosens, forza e qualità Dodo come Flash Gordon Palladino si gode il 3-5-2”. Sottotitolo: “Così i due esterni sono diventati i primi protagonisti del rilancio viola”. In taglio basso: “Bentornato Gud cecchino gelido, Godot mancato”.

Pagina 5

Ampio spazio per: “Coreografia contro la Juve Maxi-multa al club viola”. Sottotitolo: “Per il Giudice Sportivo la società ha permesso ai tifosi la sua realizzazione I precedenti e la presa di posizione dei bianconeri. Si valuta il ricorso”. Di spalla il commento: “Geometrie e palloni L'architetto…Fagioli”.