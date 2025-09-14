"Il 3-5-2 di Pioli è pericolosamente scollegato, Kean in balia della difesa napoletana. E i cambi arrivano troppo tardi"

Su La Gazzetta dello Sport si legge la lettura della partita tra Fiorentina e Napoli, con l'analisi sulla formazione messa in campo da Pioli e i cambi effettuati dall'allenatore viola.

Dallo schema ai cambi

“Il 3-5-2 di Pioli è pericolosamente scollegato, non guadagna terreno e lascia Kean solo in balia di Beukema-Buongiorno, coppia titolare senza se e senza ma. Pioli lascia finire il primo tempo per inserire Piccoli per Dzeko e aspetta quasi metà ripresa per rivoluzionare la squadra: dentro Fazzini e Nicolussi Caviglia, fuori Fagioli e Sohm, adesso c'è un 3-4-1-2 almeno più presente in attacco.

Ma il Napoli era già scappato

"Solo che il Napoli ha infilato la terza rete con Beukema sotto porta, su una palla che solo Anguissa riesce a recuperare, mentre per gli altri è già fuori”