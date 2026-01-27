Harrison: "Fantastico essere alla Fiorentina, mi hanno accolto bene. Faremo il massimo per dare soddisfazioni ai tifosi"

L'esterno della Fiorentina Jack Harrison, arrivato in questo mercato di gennaio, è stato intervistato da Sport Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Como.

Sulla sua nuova esperienza

Harrison ha commentato: “È fantastico essere qui, i ragazzi mi hanno accolto molto bene. Il centro sportivo e la città sono fantastici, mi auguro di dare il mio contributo”.

“Sul calcio italiano e quello inglese…”

Poi ha proseguito: “Ho giocato solo una gara, difficile dire quali sono le differenze con la Premier. Faremo il massimo per dare soddisfazioni ai nostri tifosi”.