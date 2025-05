Quest’oggi il capitano del Bologna Lorenzo De Silvestri, all’interno di una lunga intervista a La Stampa, ha parlato dei tanti allenatori avuti in rossoblu: dagli ex Fiorentina Mihajlovic ed Italiano, passando per Thiago Motta.

"La nostra storia parte da Sinisa, da un momento in cui siamo dovuti diventare grandi. E il pallone non c’entra. Mihajlovic è l’esempio di un uomo per un gruppo di ragazzi aggrappati alla loro guida: un cammino, in questo caso sportivo, non si improvvisa, si prepara. Il Bologna di oggi è figlio di quella storia, di sport, di vita. Il nostro motto “We are one” si traduce nei fatti. “Noi siamo uno” ogni giorno. La città lo ha capito, i tifosi sanno cosa ci spinge: si è creata un’empatia incredibile tra noi e loro. E così il giudizio nei nostri confronti va al di là di una sconfitta o una vittoria”.

“Avere uno come Saputo al vertice fa la differenza”

Qualche parola anche per il presidente rossoblu Joe Saputo: "La sua è una presenza costante, ma discreta: lo so che può sembrare scontato che io lo dica, ma avere al vertice uno come lui fa la differenza: ama il calcio, si informa, sa tutto, ma lascia fare a chi ha altri compiti”.

“Con la Juventus è un vero e proprio scontro per la Champions. Thiago Motta..”

Un pensiero anche sulla sfida di domani contro la Juventus: "Domani sarà un grandissimo appuntamento. E' uno spareggio Champions sì, mancano quattro giornate alla fine...esserci è un motivo di orgoglio: siamo in gioco con avversari che potevano guardare anche più in alto, vedi la stessa Juve, l’Atalanta, le romane. E il Milan è dietro. L’esonero di Thiago Motta? Thiago, da noi, ha fatto un bellissimo lavoro: ha preso il Bologna in corsa dopo Sinisa e ha cominciato a costruire. Sulla sua esperienza in bianconero non ho gli strumenti per giudicare ma nel calcio i risultati pesano più di ogni altra cosa. A noi con lui in panchina è andato tutto bene”.

Ha poi concluso parlando dell’ex allenatore della Fiorentina, ora sulla panchina del Bologna, Vincenzo Italiano: “Vive di pallone ogni secondo della giornata. Un arricchimento continuo. Ti trasmette passione per il calcio, quello vero: ne parla con gli addetti ai lavori, ma non solo. Tattica, idee, preparazione, non lascia niente al caso. E' un tecnico coraggioso e si vede da come fa giocare la squadra. Uomo contro uomo, aggressione, atteggiamento offensivo: bello!".