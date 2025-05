Quest'oggi l'ex attaccante di Juventus e Roma Zbigniew Boniek, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la sfida di domani tra i giallorossi di Claudio Ranieri e la Fiorentina di Raffaele Palladino.

“Devo dire che quest'anno il campionato è bellissimo grazie anche al Napoli: se non ci fosse la squadra di Antonio Conte lo scudetto sarebbe già deciso da tempo. Penso che gli azzurri abbiano grandi probabilità di vincerlo, se poi non succede sicuramente rimarranno scottati: arrivare a questo punto della stagione con 2 punti sopra ai nerazzurri è un'impresa. A Napoli nessuno ad inizio stagione avrebbe pensato di essere in testa a questo punto della stagione. La rincorsa europea? Tutte le altre squadre lottano per dividersi i posti in Champions League ed Europa League: ci sono Fiorentina, Bologna, Roma e Lazio pronte a darsi battaglia. Penso che tutte abbiano le chance di far bene. Molto credo che dipenderà dal risultato di domani tra Fiorentina e Roma. Una giornata di campionato può comunque ribaltare la situazione, le squadre sono ancora tutte li”.

“Quest'anno ci sono semifinali di livello in tutte le competizioni”

Qualche parola sulla Conference: “Devo dire che la riforma dell’Uefa ha portato dei buoni frutti, va sottolineato che le semifinali viste finora siano state partite molto interessanti ed equilibrate. La Fiorentina con il goal che ha fatto si è messa in carreggiata dopo l’inizio shock: in vista del ritorno i viola non partono certo da sfavoriti. La finale a Breslavia? Si giocherà in un bellissimo stadio e mi aspetto una grande sfida. Si pudore che il Chelsea stia già aspettando il vincitore dell’altra semifinale, sarebbe veramente una bellissima partita se trovasse la Fiorentina”.

“Ranieri ha fatto qualcosa di straordinario a Roma: adesso i giallorossi fanno paura”

Qualche parola anche sulla sfida di domani: “Che risultato mi aspetto? Non posso dirlo. Mi auguro che sia una bella partita e che vinca il migliore. La Roma con Ranieri ha fatto un salto di qualità, soprattutto a livello organizzativo, pazzesco: Claudio sembra essere il padre e i giocatori i suoi figli, la gestione dello spogliatoio è quasi perfetta. I giallorossi adesso sono una squadra ben organizzata: ha fatto 18 risultati consecutivi perche ha un organizzazione difensiva straordinaria, e riesce sempre a vincere con un gol di scarto. Difendono bene e attaccano meglio, la Fiorentina potrebbe soffrire questo fattore. Ranieri è stato fenomenale a cambiare tutto in poco tempo”.

“Kean sta dimostrando di aver fatto un salto di qualità: alla Juventus..”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “E’ un giocatore che ha fatto un salto di qualità non solo calcistico: é migliorato molto nei comportamenti, l’aspetto mentale conta molto. Devo dire che ora come ora è uno dei migliori attaccanti italiani che c’è in circolazione, ha tutte le caratteristiche per far bene. Immagino che nessuno alla Juventus si aspettasse un rendimento del genere dopo il suo passaggio alla Fiorentina”.