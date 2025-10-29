Chivu: "Fiorentina squadra organizzata, con tutti i giocatori sotto palla. Primo tempo difficile"

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, non può che essere contento della vittoria della propria formazione contro la Fiorentina.

“Abbiamo affrontato una squadra organizzata - ha detto a Sky - che ha scelto di mettersi sotto linea della palla e ripartire in contropiede. Un primo tempo che è stato difficile”.

E poi: “Nel secondo tempo abbiamo aggiunto concretezza e determinazione sbloccandola con un tiro da fuori area che non avevamo provato nel primo tempo. Sul 2-0 la partita è stata in discesa”.