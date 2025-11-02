Calamai: "L'idea Giuntoli piacerebbe molto a Firenze ma solo se Commisso gli lasciasse carta bianca"

Nel suo editoriale per Tmw, Luca Calamai commenta così la mossa di Pradè:

"Chiudo con il caos Fiorentina. Oggi Pioli rischia il posto se non batte il Lecce. In quella che è una sfida delicata in chiave salvezza. Intanto si è dimesso Pradè che aveva da tempo chiuso il suo percorso a Firenze. Il presidente Commisso è già alla ricerca di un possibile sostituto. Alla piazza piacerebbe molto Giuntoli. Idea che condivido a patto che la proprietà gli lasci carta bianca. Giuntoli ha una voglia natta di rivincita dopo l’amara esperienza alla Juve. Sarebbe da prendere al volo. Ci pensi il presidente Commisso".