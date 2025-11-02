​​

header logo

Calamai: "L'idea Giuntoli piacerebbe molto a Firenze ma solo se Commisso gli lasciasse carta bianca"

Redazione /

Nel suo editoriale per Tmw, Luca Calamai commenta così la mossa di Pradè:

"Chiudo con il caos Fiorentina. Oggi Pioli rischia il posto se non batte il Lecce. In quella che è una sfida delicata in chiave salvezza. Intanto si è dimesso Pradè che aveva da tempo chiuso il suo percorso a Firenze. Il presidente Commisso è già alla ricerca di un possibile sostituto. Alla piazza piacerebbe molto Giuntoli. Idea che condivido a patto che la proprietà gli lasci carta bianca. Giuntoli ha una voglia natta di rivincita dopo l’amara esperienza alla Juve. Sarebbe da prendere al volo. Ci pensi il presidente Commisso".

Notizie correlate
💬 Commenti (10)