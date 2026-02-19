La Fiorentina ha fatto la propria, chiarissima, scelta...

Priorità al campionato oppure giochiamo al massimo tutte le competizioni? La risposta a questa domanda, la Fiorentina la darà stasera. Una scelta di fondo è già stata fatta però, perché la squadra che scenderà in campo a Bialystok per la Conference League, sarà profondamente rimaneggiata rispetto a quella che abbiamo visto e rivedremo in campionato.

Rimasti a casa

Al di là delle assenze per infortunio e influenza (De Gea, Solomon e Gudmundsson), non sono partiti per la Polonia giocatori importanti come Kean e Dodo.

Seconde linee

Stasera vedremo impegnate molte di quelle che possiamo chiamare seconde linee, a cominciare dal terzo portiere Lezzerini. Queste verranno supportate da Mandragora e Ranieri che tanto non sarebbero impiegabili lunedì in campionato perché squalificati.