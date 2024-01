L'elogio di Dionisi alla Fiorentina

L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, nella conferenza prepartita prima della gara contro la Juventus, è tornato a parlare anche del successo contro la Fiorentina al Mapei Stadium. Queste le sue parole:

“Ho letto le interviste dopo la partita, non ultima l'intervista di Consigli, e capisco che ha dato una bella spinta. La partita è stata 'sporca', nel senso che il primo tempo è stato giocato bene concedendo poco o niente, nel secondo ci siamo abbassati contro una squadra forte che abbassa tutte le squadre della Serie A, e la squadra si è ritrovata".

‘Avremmo più punti se la spinta fosse stata come quella contro la Fiorentina’

"Leggendo le parole dei ragazzi parlano di una spinta positiva ma so che lo vogliamo dimostrare e dico dimostriamo quello che abbiamo detto, dimostriamo di essere migliorati, perché è sempre un esame continuo. Come vedo il gruppo? Fisicamente bene, psicologicamente bene. Che avremmo potuto ottenere qualche punto in più sì, ma ben vengano prestazioni e risultati altalenanti se acquisisci quella spinta in più come si è visto con la Fiorentina”.