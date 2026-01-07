La Gazzetta dello Sport: Ecco il jolly giusto per Vanoli
Su La Gazzetta dello Sport di oggi ci sono alcuni articoli sulla Fiorentina.
A pagina 29
Si parla del mercato viola: “La Fiorentina si muove Pressing su Brescianini il jolly giusto per Vanoli”. Sommario: “Trattativa ormai avviata con l'Atalanta per il centrocampista”.
Pagina 31
Il titolone è: “E ora i gol per risalire”. Ovvero: “Lazio e Viola servono punti Zaccagni e Kean in missione”. Sottotitolo: “Vanoli ha bisogno del vero Moise per inseguire la salvezza”.
