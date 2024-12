Federico Russo: "È questa la Fiorentina migliore degli ultimi dieci anni. Tanti giocatori si stanno riscattando"

Il conduttore radiofonico, anche presentatore e ovviamente grande tifoso viola Federico Russo è passato in diretta da Radio Sportiva, dove ha parlato della Fiorentina di Palladino. I Viola sono sempre più lanciati in classifica, dopo il successo di ieri sul Cagliari per 1-0:

“La Fiorentina migliore degli ultimi dieci anni”

“Questa è secondo me la Fiorentina migliore degli ultimi dieci anni, un gruppo speciale di ragazzi che si vogliono bene fra di loro. La maggior parte dei nuovi arrivati ha voglia di rivalsa: penso a Kean, Adli, Cataldi, Gosens. E questo spirito si vede in campo perché danno sempre tutto quello che hanno”.