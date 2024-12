Palladino e il gesto dopo l'uscita di Ikone che non è passato inosservato

Minuto 56 di Fiorentina-Cagliari. E' in quel momento che il tecnico viola, Raffaele Palladino, ha deciso di far uscire dal campo l'esterno offensivo, Jonathan Ikone.

E quando il francese si è avvicinato alla panchina, l'allenatore gigliato si è girato verso la tribuna invitando i tifosi ad applaudire il giocatore.

Un gesto questo che non è di certo passato inosservato e che ha un significato ben specifico: Palladino vuole che siano sostenuti tutti in questo momento, anche chi sul terreno di gioco sta palesando delle difficoltà. Come Ikone appunto, ma non solo.

Del resto la Fiorentina guidata dal tecnico campano, ha bisogno di tutti se vuol mantenersi a livelli super in campionato e andare avanti in Conference League.