Lucchesi si è preso la Ternana. Sulle orme di Bastoni: un centrale moderno e di prospettiva per la Fiorentina

È stato necessario un periodo di adattamento ma adesso il viola Lorenzo Lucchesi ha conquistato la Ternana e non ha intenzione di fermarsi. Il difensore mancino cresciuto tra i settori giovanili di Fiorentina e Juventus e oggi calciatore di proprietà della società di Commisso, ha giocato da titolare le ultime 6 partite con la maglia delle Fere offrendo ottime prestazioni. Lucchesi ha sfornato anche un assist nel pareggio col Palermo e realizzato la rete del decisivo 2-1 contro la Feralpisalò.

Classe 2003, reduce da un’annata eccellente sotto la guida di mister Aquilani con la Primavera della Fiorentina, è un altro ragazzo seguito dalla Vigo Global Sport di Claudio Vigorelli, agenzia che gestisce il terzino gigliato Michael Kayode. Difensore centrale di ottimo piede e grande struttura, Lucchesi è un calciatore che incarna il prototipo del difensore moderno, bravo in difesa ma ottimo in costruzione e nella partecipazione alla manovra. Dotato di qualità tecnica, lancio e doti notevoli nella conduzione della sfera, Lucchesi si trova a proprio agio come centrale di sinistra nella difesa a 3 della Ternana e si è preso con prepotenza una maglia da titolare. Per caratteristiche tecniche e morfologiche, un novello Alessandro Bastoni.

Dopo un inizio in salita con mister Cristiano Lucarelli, in seguito all’avvicendamento con Breda sulla panchina rossoverde Lucchesi è diventato stabilmente un tassello dell’undici umbro, offrendo prove di spessore. Prima della partenza in prestito destinazione Terni, Lucchesi ha firmato un contratto fino al 2026 con la Fiorentina, con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione. Una pedina da monitorare con grande attenzione per il futuro della Fiorentina, un calciatore che sembra già pronto al salto di categoria in maglia viola.