Tifosi della Fiorentina ultimi a occupare il vecchio settore ospiti del Gewiss Stadium: Atalanta in Champions per la terza volta a stadio incompleto

Ha preso il via anche l'ultima fase di lavori al Gewiss Stadium, quella che porterà alla demolizione del settore ospiti: ultimi occupanti dunque sono i tifosi della Fiorentina, per l'inutile sfida del 2 giugno scorso, finita con il confronto tra gli ultras e i calciatori. Con la ricostruzione di quest'ultimo spicchio, si completerà l'opera che in cinque anni ha portato spesso l'Atalanta a giocare fuori casa o a spalti dimezzati, ma comunque in Champions League per la terza volta.