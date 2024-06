Goretti già pronto a diventare spalla di Pradè: in dote le plusvalenze di Perugia. E il ds romano torna protagonista nell'area sportiva

Nel riassetto dirigenziale della Fiorentina, ci sarà a breve anche una nuova figura come dt: Roberto Goretti, ormai ex Reggiana. Il Corriere dello Sport descrive il dirigente umbro, per una vita al Perugia, come molto abile nel costruire plusvalenze: circa 20 i milioni fatti incassare al Grifone in tal senso. A giorni la Fiorentina dunque sostituirà Burdisso con lui e lo metterà subito nei suoi ingranaggi per portare avanti l'opera di ricostruzione. Al centro di tutto tornerà Daniele Pradè, dopo cinque anni all'ombra di Barone.