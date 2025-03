Questo pomeriggio l’ex difensore del Napoli Giuseppe Bruscolotti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare come la squadra di Conte arrivi alla sfida di domani contro la Fiorentina.

“Il Napoli è in lotta per lo scudetto, anche se non sarà facile: la classifica è stretta e le altre squadre sono moto forti. Da oggi in poi non si potrà sbagliare piu nulla, ogni partita sarà decisiva: ci sono ancora tante sfide e sarà molto dura. Oltretutto quello di quest’anno è uno dei campionati piu avvincenti degli ultimi anni”.

Ha anche aggiunto: “Per quello che ho visto contro l’Inter, la prestazione è stata una grande iniezione di fiducia. Il Napoli ha cercato fino all’ultimo di fare risultato, mentre per i nerazzurri l’importante era non perdere. Alla fine gli azzurri sono stati premiati, sono stati gli unici a provare a vincerla fino alla fine. Per certi versi gli è andata male, perchè se Di Marco non trovava quel gol, probabilmente il risultato sarebbe stato un altro. L’Inter comunque resta la squadra da battere. Domani mi aspetto un Napoli molto carico”.

Qualche parola anche su Pietro Comuzzo, a gennaio accostato al club partenopeo: “E’ un giovane molto interessante: è un ottimo difensore. Non so le ragioni per cui non sia arrivato a Napoli, ma sono convinto che sarebbe stato un ottimo investimento. Una squadra che deve crescere e completarsi dovrebbe spendere qualche soldo in piu per un giovane emergente come lui. Adesso in difesa c’è solo Buongiorno come profilo di alto livello, anche se qualche volta anche lui dimostra qualche limite. Con Comuzzo poteva comporre la difesa ideale per il futuro”.

Ha poi concluso: “In momenti come quello che sta vivendo la Fiorentina lo spogliatoio deve rialzare la testa, deve dimostrare di essere maturo. Dalle sconfitte si possono eliminare determinati errori, se le vinci tutte sul dire che non devi migliorare niente. Una squadra come la Fiorentina deve cresce analizzando quello che accade e facendo tesoro dei propri errori. I viola hanno un buon organico, e sono convinto che per il futuro sarà sicuramente una squadra da tenere sott’occhio”.