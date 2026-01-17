La Uefa si stringe attorno alla Fiorentina, Ceferin: "Profondamente addolorati dalla scomparsa di Commisso"

Dopo la notizia della scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia Commisso e a tutto il popolo viola, lanciando un messaggio tramite il profilo X della UEFA. Queste le parole del numero uno del calcio europeo:

“Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa del presidente della Fiorentina ACF, Rocco Commisso. La Fiorentina ha raggiunto la finale di Conference League sia nel 2023 che nel 2024, oltre a una finale di Coppa Italia, sotto la guida di Commisso”.

"Rocco incarnava l'anima romantica di un presidente che investe”

Il messaggio si concluso con: ”Le due finali di Conference League hanno orgogliosamente proiettato la Fiorentina sul palcoscenico europeo, collocandola dove la visione di Rocco aveva deciso che dovesse essere. In un'epoca in cui investire nel calcio segue la logica economica, Rocco incarnava l'anima romantica in declino del presidente che investe generosamente in un progetto sportivo, amando un club e i suoi tifosi.”

Questo il tweet in questione: