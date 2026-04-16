Bocci: "Quando alla Fiorentina mancano 4/5 titolari le cose si complicano. Crystal Palace in netto vantaggio, ma se Vanoli dovesse passare il turno..."

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina a poche ore dalla sfida di Conference League contro il Crystal Palace

Intro se ci crede: “Mi sembra molto difficile anche perche le assenze peseranno molto. E' vero che si sono recuperati Fagioli e Gudmundsson, ma l'assenza di Parisi e quella di Kean rendono tutto molto piu complicato: la partita non nasce con le condizioni ideali. E' anche vero che la stessa cosa valeva per quella contro la Lazio, e alla dine la Fiorentina l'ha vinta: stasera però un conto è vincere 1-0 un contro è farne tre per andare almeno ai supplementari. Senza dimenticare che in questo momento della stagione il Crystal Palace punti tutte le sue Fish sulla Conference League”.

“Se alla Fiorentina mancano 4/5 titolari tutto diventa molto piu complicato”

Ha detto la sua su quanto la Fiorentina tenga alla competizione: “Non sempre la Fiorentina ha dimostrato di tenere particolarmente alla Conference, ma non farei troppi discorsi. Le partite si giocano tutte per vincerle, il problema della Fiorentina è che ha affrontato quest'ultima fase di stagione con tanti infortunati, cosa che in precedenza per fortuna non era mai successa. Dopo la sosta per la nazione sono venuti a mancare 4/5 titolari, cosa che per una squadra come la Fiorentina è un grande danno".

“Mi auguro che la squadra faccia di tutto per cercare l'impresa"

Ha anche aggiunto: "Oggi la Conference oltretutto è l'unica strada che potrebbe permetterti di giocare in Europa la prossima stagione, solo questo dovrebbe far capire l'importanza della sfida. Chiaramente partendo dal 3-0 ,con una squadra che ha pochi cambi, tutto diventa molto complicato. Il Crystal palace poi è una squadra molto forte, che se dovesse passare il turno stasera diventerebbe la prima candidata alla vittoria. Mi auguro che la Fiorentina giochi la partita con lo spirito di ribaltare la situazione, anche se la gara dell'andata è stata decisiva”.

“Se la Fiorentina dovesse passare il turno, Vanoli…”

Ha parlato poi del futuro di Paolo Vanoli: “Se stasera la Fiorentina riuscisse a spostare il turno credo che in vista del futuro della panchina il risultato potrebbe davvero spostare qualcosa nelle scelte della società. Onestamente Vanoli va ringraziato per il lavoro che ha fatto: nessun allenatore ha mai salvato una squadra nelle condizioni in cui lui l'ha trovata al suo arrivo. Anche solo per questo gli va reso omaggio, a questo si aggiunge anche che ha fatto un discreto cammino in campionato. Ha rimesso la squadra a posto dal punto di vista fisico e, anche se ha fatto qualche errore, è chiaro che abbia allenato con una pressione addosso pazzesca. Ogni partita è stata vissuta come una finale, e questo porta via energia, tranquillità e sicurezze, e se adesso la Fiorentina naviga in zone tranquille gran parte del merito è anche suo”.

“Il lavoro estivo di Paratici sarà fodamentale”

Ha anche analizzato il duro lavoro che si troverò davanti a se Fabio Paratici in estate: “Nei prossimi mesi sarà fondamentale e decisivo il lavoro e le scelte che prenderà Fabio Paratici. Il suo compito, oltre a rinnovare l’organico, sarà scegliere chi potrà essere considerato utile o meno al suo progetto in viola, e per questo non dovrà sottovalutare nulla. L’annata di Gudmundsson non è stata buona, ma non lo si può regalare sul mercato, così come Kean. Gli unici giocatori sicuri del proprio futuro sono Fagioli e Parisi; non lo è neanche De Gea, che ha sbagliato tanto e guadagna molto. Paratici dovrà valutare offerta per offerta senza smantellare tutto, ma manderei via chi ha distrutto e disunito il gruppo."