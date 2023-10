Juventus-Fiorentina 3-0 (40' Vacca, 54' Anghelè, 89' Scienza)

FIORENTINA (3-4-2-1): Vannucchi; Biagetti, Sadotti (81' Caprini), Elia; Spaggiari (66' Fortini), Harder (81' Gudelevicius), Vitolo, Denes (55' Scuderi); Rubino, Padilla (55' Braschi); Sene.



A disposizione: Tognetti, Scuderi, Gudelevicius, Maggini, Braschi, Kouadio, Guidobaldi, Fortini, Mignani, Ievoli, Caprini.



Allenatore: Daniele Galloppa.

Altra dura battuta d'arresto per la Fiorentina di Galloppa che viene sconfitta in maniera rotonda dalla Juventus mostrando gravi difficoltà sul piano del gioco, della tenuta del campo e della pericolosità offensiva. Viola terzultimi a 5 punti, col Lecce che potrà agganciare o anche superare i viola in caso di vittoria a Sassuolo

90' L'arbitro assegna 5 minuti di recupero

89' GOL DELLA JUVENTUS. Fa tris la squadra di Montero, con la rete di Scienza. L'ala bianconera brucia Scuderi e riceve da Pagnucco, controlla e incrocia col sinistro: palo-gol. Notte fonda per la squadra viola 3-0.

89' Caprini riceve da Sene e ci prova col sinistro, palla debole, un passaggio per Vinarcik

85' Gudelevicius entra con troppa veemenza e in ritardo su Grosso, ammonito il centrocampista lituano della Fiorentina

82' Cambi per Montero, fuori Ngana, dentro Owusu, out Vacca e dentro Grosso

81' Entrano Gudelevicius e Caprini per la Fiorentina. Fuori Harder e Sadotti

80' Ottiene un corner Scuderi con un cross sbilenco col destro che Vinarcik smanaccia in corner onde evitare ogni rischio

78' Crampi per Ngana, che ha corso tantissimo. Il gioco si interrompe e l'arbitro fa cenno che recupererà tutto

77' Esce Florea, dentro Scienza per la Juventus

76' SENE! Stavolta è bravo Vinarcik che mura il destro di Sene in uscita

75' SENE! Fallisce l'opportunità per riapire la gara Sene che ben imbeccato da Rubino sbuccia il destro quasi cadendo, palla fuori

74' MARTINEZ! Destro potente da fuori area del centrale spagnolo, respinge Vannucchi, poi è fuorigioco dell'accorrente Pugno e l'azione bianconera si interrompe

72' Si fa timidamente vedere la Fiorentina, Harder raccoglie una corta respinta della difesa della Juventus e calcia col destro: presa alta di Vinarcik, parata facile per lo slovacco

71' PUGNO! Va alla conclusione il neo entrato, pallone fuori di poco sul tiro dell'attaccante bianconero che ha cestinato una grande chance per il tris con un mancino masticato

69' Cambio Juventus, fuori Anghelè e dentro Pugno

66' Esce Spaggiari, dentro Fortini per la Fiorentina

65' Sene controlla ancora in modo approssimativo e poi tira un calcione a Ripani. Ammonito l'attaccante africano della Fiorentina

64' C'è un po' di nervosismo adesso in campo, si allacciano Elia e Bassino, con l'arbitro Costanza che interviene subito per calmare gli animi

63' Non ha intenzione di rallentare la Juventus che continua a spingere a caccia del tris. Ottiene un altro calcio d'angolo la squadra di Montero

59' Rubino ruba palla a Gil che gigioneggia troppo, punta l'area juventina ma subisce il rabbioso e grintoso recupero di Ngana che lo chiude alla grande, fotografia perfetta della differenza di mordente e fame tra le due squadre

58' BRASCHI! Conclusione alta dell'attaccante viola, che si ritaglia uno spazio interessante per andare al tiro ma spara alto col sinistro dopo il dribbling su Martinez

56' Pagnucco ammonito per proteste. Secondo giallo in casa Juventus

55' Doppio cambio per Galloppa, fuori Padilla e Denes, entrambi autori di pessime prove, dentro Braschi e Scuderi

54' GOL DELLA JUVENTUS. La rete del raddoppio bianconero la segna Anghelè che di sinistro mette il pallone sotto la traversa sul passaggio di Vacca. Denes si fa sfuggire il capitano bianconero, la Fiorentina è troppo molle in copertura. 2-0

50' Denes rifila un pestone a Savio e concede una punizione invitante alla Juventus. Troppo irruente l'intervento dell'ungherese nella circostanza

48' Bell'azione viola che Padilla fa proseguire in maniera pregevole lanciando Sene, il senegalese ripropone ancora per Padilla che però entra in area di rigore juventina e sbaglia tutto, idea e realizzazione della giocata, regalando il pallone alla retroguardia bianconera

46' Resta a terra Vacca, che riceve subito le cure mediche dello staff medico bianconero. Sembra essere atterrato male dopo uno stacco di testa l'attaccante juventino, che però riesce a rialzarsi

46' Via alla ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo, Juve avanti 1-0

45' 1 minuto di recupero

44' Rubino calcia male, respinta della difesa e destro di prima da parte di Denes, deviato da Savio in corner

44' Bassino butta giù Sene franando sulla punta gigliata. Punizione interessante per la Fiorentina dal limite dell'area juventina

42' Ngana sbraccia su Rubino rischiando il giallo, ma viene graziato. Non il primo duro colpo rimediato dal fantasista della Fiorentina

40' GOL DELLA JUVENTUS. Vantaggio bianconero firmato da Vacca che servito in area di rigore di fatto ha saltato come birilli almeno tre calciatori viola vincendo anche due rimpalli, finendo per segnare di punta da pochi passi. Incredibile la passività e la leggerezza della difesa viola nell'occasione. Solo contro cinque, Vacca ha avuto la meglio. 1-0

39' Mancino potente di Ripani da fuori area dopo un bel dribbling su Vitolo, sfera fuori di poco, Vannucchi comunque sembrava sulla traiettoria

36' Corner di Ripani ad uscire, si tuffa Vanucchi che allontana, conclude di prima intenzione Pagnucco che spara altissimo

34' Cross di Pagnucco, mano di Spaggiari, punizione pericolosa per la Juventus sul versante sinistro

32' Molto intensa la partita finora, ritmi elevati e pochi fischi inutili dell'arbitro Costanza, che sta gestendo molto bene la partita rendendola godibile

29' Eccellente intervento difensivo di Spaggiari che stoppa Vacca in campo aperto impedendo al calciatore juventino di entrare in area di rigore. Intervento deciso e perfetto dell'ex Modena

27' Sene stavolta usa benissimo il corpo e fulmina il tentativo di anticipo di Bassino, che lo trattiene vistosi superato e prende un cartellino giallo inevitabile. Prima ammonizione della gara

24' Gestisce malissimo un'altra ghiotta ripartenza la Fiorentina, stavolta è Padilla Mendoza che va ad infilarsi in un vicolo cieco senza neppure ottenere un calcio di punizione. Molto male nella scelta di gioco l'ecuadoriano in questa circostanza

21' È uscita un po' dal guscio ora la Fiorentina di Galloppa. Harder e Denes dialogano a sinistra e sull'inserimento del centrocampista centrale viola Martinez deve chiudere in corner. Niente di fatto però sul successivo piazzato, la Juventus libera l'area di rigore senza problemi

19' Va lungo Biagetti col destro a cercare il taglio di Denes, chiude la difesa della Juventus ma sugli sviluppi della rimessa laterale successiva la Fiorentina ha un'opportunità per andare al tiro. Sene prima cincischia senza concludere, Harder si avventa sulla sfera e impatta di collo pieno, ma spedisce sul fondo

16' Punizione Juventus: Vacca ci prova dai 20 metri, tiro troppo centrale e debole per insidiare Vannucchi, che in due tempi para

14' Cross di Spaggiari dalla desta, Sene si allaccia un po' con lo spagnolo Martinez che lo trattiene leggermente, niente da rilevare per l'arbitro, si è lasciato cadere troppo facilmente l'attaccante senegalese della Fiorentina

12' Martinez libera un bel varco per Florea che può andare al tiro da ottima posizione ma di fatto passa il pallone a Vannucchi. Facile parata a terra per il portiere della Fiorentina

10' RUBINO! Incredibile l'opportunità avuta dalla Fiorentina e quanto male sia stata gestita. Vinarcik commette una follia in costruzione, Harder recupera e smarca Sene che davanti al portiere juventino apre per Rubino, murato dall'estremo difensore bianconero. Gestita molto male da Sene la situazione di gioco e troppo morbido Rubino nella chiusura dell'azione

8' VACCA! Bell'intervento di Vannucchi sul destro a uscire di Vacca sull'ottimo invito di Savio. In precedenza bruttissima la palla persa in uscita dalla Fiorentina, con Spaggiari, che ha dato il via alla ripartenza piemontese

6' SAVIO! A sinistra la Juventus fa ciò che vuole con Ripani che costruisce e va anche a rifinire, cross morbido che trova Savio solissimo sul secondo palo, conclusione sbilenca dell'esterno juventino che per poco Harder non fa rimbalzare dentro la propria porta, allontana poi la difesa gigliata

4' Avvio impetuoso della Juventus di Montero che schiaccia la Fiorentina nella propria metà campo. Subito altissimi i ritmi imposti dai bianconeri

2' Va giù Anghele nell'area di rigore viola, ma non c'è assolutamente alcun fallo di Denes, sul quale di fatto si è gettato l'attaccante bianconero. L'arbitro Costanza fa cenno di proseguire

1' Via alla sfida! FORZA VIOLA!

Prosegue il Campionato Primavera per una Fiorentina in grave difficoltà, in questo avvio di stagione. La squadra di Galloppa arriva da un brutto stop contro la Lazio ed è attualmente terzultima. Oggi una sfida tutt'altro che banale, contro la Juventus di Paolo Montero.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio alle ore 13, si gioca al ‘Juventus Center' di Vinovo.

