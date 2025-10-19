"Allegri ci aveva visto giusto sulla Fiorentina" e la battaglia di San Siro diventa tutt'altro che da zona Champions

Quel botta e risposta, cercato più da Pioli che non da Allegri, rischia di restare appiccicato come un'etichetta al tecnico viola che a luglio al Viola Park volle quasi bacchettare il collega per non aver inserito la Fiorentina tra le squadre in corsa per la Champions. Tuttosport sottolinea invece come “il tecnico del Milan ci ha visto giusto per come è partita la Fiorentina e Pioli ora ha ben altri problemi da affrontare”.

I due allenatori comunque non sono tornati sul tema, sollecitato più in casa viola che rossonera in questi mesi, limitandosi a reciproche frasi di apprezzamento (non si registrano scontri tra i due in carriera). Resta il fatto però che la battaglia di stasera a San Siro, scrive il quotidiano, sarà tuto fuorché uno scontro diretto per la Champions.