Gudmundsson è un obiettivo ormai lontano. Oltre alle lusinghe della Serie A, ci pensa anche un grande club europeo

Il sogno Albert Gudmundsson è ormai un ricordo per la Fiorentina, legato al calciomercato invernale e ai suoi ultimi giorni. Il no del Genoa è stato convinto, l'islandese è ancora in rossoblù e lo sarà durante l'estate. Quando arriveranno importanti club a contenderselo.

Su Gudmundsson anche una top europea

Dopo le già note lusinghe di tanti club italiani, come Napoli e Inter, ci sono sondaggi anche dall'estero, come conferma il portale de La Repubblica di Genova. Interesse dalla Premier, ma anche e soprattutto dal Bayern Monaco, che già si starebbe muovendo in vista del mercato estivo.