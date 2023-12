Italiano chiude all'italiana e Praga sembra lontanissima: l'annata show del tecnico della Fiorentina

E dire che il 2023 si era aperto con tanti balbettii, con una Fiorentina sfiduciata e arrancante che poi da marzo ha preso il volo senza ancora aver rimesso piede a terra. Nel mezzo un paio di finali buttate per ingenuità e, per molti, anche a causa di un atteggiamento troppo spavaldo.

Il finale d'annata invece ha offerto l'altra faccia di Italiano, quella ‘all’italiana', come sottolinea Cosimo Zetti su La Nazione. Il tecnico ha chiuso il 2023 con il suo terzo 1-0 consecutivo, vincendo in modo diverso e più accorto, pur non dando spettacolo e stabilendo il record personale nel girone d'andata: 33 punti e una partita ancora da giocare. Giù 1 in più della sua prima annata, quando davanti c'era il capocannoniere della Serie A.