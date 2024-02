La Gazzetta dello Sport: Italiano felice a metà

Due pagine dedicate alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Pagina 18

Il titolo grande è: "Riecco la Viola". E ancora: "Fiorentina cinquina al Frosinone ritrova successo, gioco e pure Ikone". Sommario: "Gol e assist per il francese che finora aveva deluso. Belotti dà sostanza: è la prima vittoria del 2024".

Articolo che inizia così: "Il digiuno finisce a pranzo, ed è un lauto pasto. Il primo successo del 2024, cominciato per niente bene fino a ieri, è un risultato largo per la Fiorentina: cinque gol, con cinque marcatori diversi, per rilanciarsi al principio di una settimana piena".

In taglio basso le parole del tecnico viola: “Italiano è felice a metà ”Siamo tornati? Direi... ni".

Pagina 19

Parla un altro protagonista della gara: “Gonzalez ”Per la squadra qualsiasi ruolo E voglio l’Europa". Sottotitolo: “Nico scherza: ”Non mi aspettavo di calciare così bene col destro".