La Fiorentina con gli occhi in Ungheria, ma non per il mercato

Dopo il sorteggio che ha abbinato la Fiorentina ai playoff di Conference League alla vincente di Debrecen-Rapid Vienna, è giunto il giorno per Italiano e i suoi ragazi di scoprire quale sarà la reale avversaria dei viola.

Questa sera al Nagyerdei Stadion di Debrecen, con calcio di inizio alle ore 21, i padroni di casa ospiteranno il Rapid Vienna, che nella gara d’andata in casa non è stato capace di andare oltre lo 0-0.

La Fiorentina metterà gli occhi sulla sfida in Ungheria, per conoscere e studiare la prima nuova sfidante nella competizione che lo scorso anno i viola sono stati a un passo dal portare a casa. I viola entreranno in scena giovedì prossimo con la gara d’andata in trasferta, mentre il ritorno sarà disputato al Franchi il 31 agosto. Lo scrive La Nazione.