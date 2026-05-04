Vicinissimo alla Fiorentina, che poi virò su Harrison. Ma l'ex obiettivo viola rischia di non esserci al Franchi

A gennaio è stato vicinissimo alla Fiorentina, poi ha scelto il cuore seguendo il suo mentore De Rossi all'ombra del Ferraris. Ma l'ex obiettivo viola, dopo metà stagione sottotono, rischia di non esserci alla prossima giornata contro gli uomini di Vanoli.

Dal viola al rossoblù

L'operazione sembrava veramente in chiusura, salvo poi una Fiorentina che ha virato sul più economico Harrison, che peraltro non dovrebbe nemmeno essere riscattato a fine anno. L'inglese sinora ha raccolto 1 gol e 3 assist nelle sue 12 partite di Serie A, mentre l'ex Roma ha raccolto solo sette gettoni in rossoblù, figli di una precarietà fisica non da poco: lasso di tempo, comunque, che gli ha permesso di registrare due assist.

Rischio forfait

Dopo la vittoria del Grifone sul Pisa, però, Baldanzi è stato costretto a saltare le sfide contro Como e Atalanta per un problema muscolare che non sembra ancora del tutto smaltito. Mercoledì, quando il Genoa riprenderà gli allenamenti, le sue condizioni saranno più chiare: resta da capire se ci sarà contro la Fiorentina, che lo ha voluto tanto fortemente.