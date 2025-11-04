Via libera di Commisso all'esonero di Pioli. C'è l'accordo con D'Aversa: i dettagli
Scenario ormai chiaro per quanto riguarda la questione allenatore della Fiorentina.
Via Pioli
Il proprietario del club, Rocco Commisso, ha dato il via libera all'esonero di Stefano Pioli. Questione economica però ancora da definire tra le parti.
Dentro D'Aversa
Parallelamente il club viola ha chiuso il cerchio con Roberto D'Aversa. Secondo quanto riferito da Sky, il contratto con l'ex allenatore dell'Empoli sarà annuale con opzione per la stagione successiva.
In pratica la Fiorentina si affida a quello che possiamo definire un traghettatore, anche se non è chiaro quale possa essere il porto d'approdo per il futuro.
