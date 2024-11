“Palladino ha saputo cambiare passo dopo un avvio complicato e non era affatto scontato”. Complimenti al tecnico della Fiorentina arrivano anche da chi, in panchina, è stato nei più grandi club vincendo tantissimo, come Fabio Capello, interpellato da La Gazzetta dello Sport.

L'ex allenatore, tra le altre, di Milan, Roma e Real Madrid, ha detto inoltre: "La Fiorentina ha vinto sei gare di fila in campionato e sarebbero nove su nove tenendo conto della Conference League, se i viola non avessero "ciccato" completamente la sfida in casa del piccolo Apoel. Particolare che mi fa pensare come a Firenze stiano forse accarezzando l'idea di concentrarsi di più sulla Serie A, magari intravedendo spiragli per conquistare la qualificazione alla prossima Champions, specie se dovessimo confermare i cinque posti anche per la prossima stagione. E con un Kean così si può fare".