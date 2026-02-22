Corberan: "Non ci voleva, ma un infortunio ha bloccato Beltran"

"Lucas Beltrán non ha potuto allenarsi durante la settimana a causa di un fastidio al ginocchio e quindi salterà la partita contro il Villarreal. Non ci voleva". A pronunciare queste frasi sul giocatore prestato dalla Fiorentina al Valencia, è stato l'allenatore della squadra in cui l'argentino attualmente gioca, Carlos Corberan.

Non convocato

Beltrán non è stato inserito nella lista dei convocati per la partita che la sua squadra giocherà stasera, in trasferta, alle ore 21.

Lunga lista degli infortunati

Il nome dell'ex River Plate si aggiunge a quelli di Diego López, Agirrezabala, Foulquier e Diakhaby che erano già presenti nella lista degli infortunati del Valencia.