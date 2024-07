L'asse di mercato Genoa-Fiorentina non è mai stato destinato ad accendersi più di tanto, da gennaio in poi, soprattutto per quanto riguarda il complicato affare Albert Gudmundsson. A tal proposito, il tecnico rossoblù ed ex attaccante viola Alberto Gilardino ha parlato a Sky Sport: “Mi aspettavo di trovarlo in ritiro? Sì. Ad oggi è un giocatore del Genoa, la società è stata chiara. Il ragazzo si allena e me lo tengo stretto, so che qui è molto felice. Diventa un materiale tecnico molto stimolante su cui lavorare”.

“Portiere indispensabile, magari il prima possibile”

Sul nuovo portiere da trovare, tra i cui candidati c'è anche Terracciano: “Ho portieri affidabili, adesso stiamo cercando un giocatore con caratteristiche importanti. Per me diventa indispensabile, valutiamo nei prossimi giorni. Vorrei averlo il prima possibile”.