Intoppi in casa Genoa per sostituire Martinez in porta. Così i rossoblù continuano a seguire Terracciano

Come riporta Sky Sport, il Genoa sta incontrando diverse difficoltà nella trattativa per Leo Roman, portiere del Maiorca cercato dal Grifone per sostituire il partente Martinez. Non si trova l'accordo tra i club e l'affare ora è in netta salita.

Per questo il club ligure si vuole tutelare ed ha sondato altri profili in Serie A: sul taccuino dei dirigenti rossoblù ci sono Gollini, Silvestri, ma anche Terracciano della Fiorentina.