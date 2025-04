La Gazzetta dello Sport: Una Fiorentina a mille per trattenere i top

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani prende in considerazione i possibili rinnovi e le possibili cessioni dei più importanti calciatori gigliati.

La Rosea intitola in taglio alto “Da De Gea a Kean, Fiorentina a mille per un futuro al top”, approfondendo nel sommario “Nodo clausola per la punta e rinnovo per il portiere. Anche Gudmundsson, Dodo e Comuzzo in bilico. Il club punta sulla Conference per alzare l'asticella”.

Interviste

Nella stessa pagina, In taglio basso, il quotidiano riporta un'intervista all'ex calciatore viola Massimo Orlando: “Dopo il Celje non sarà facile. A Moise dico di restare qui”. A pagina 19 la Gazzetta intervista invece l'ex allenatore gigliato Cesare Prandelli “Atalanta e Juve avanti, ma il Bologna la merita. Applaudo Palladino”.