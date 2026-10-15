Tresoldi incanta San Siro...e i rimpianti della Fiorentina diventano grandi

Una notte da ricordare per Nicolò Tresoldi. L’attaccante del Bruges ha firmato una straordinaria tripletta a San Siro, trascinando i belgi al successo per 4-3 sull’Inter in Champions League. Una soddisfazione particolare per lui, tifoso milanista, protagonista davanti a familiari e amici.

Il provino alla Fiorentina

Ma il valore di Tresoldi non è certo una novità. Da un po' di tempo infatti è uno degli attaccanti più interessanti emersi nel panorama europeo. E la Fiorentina può dire tranquillamente di rimpiangerlo. Prima di trovare spazio fuori dall'Italia, Tresoldi aveva sostenuto diversi provini nel nostro paese, ma senza essere selezionato. Nel 2022 raccontò: “In Italia ho fatto tantissimi provini: Milan, Juventus, Bologna, Atalanta e Fiorentina, ma mi hanno sempre scartato alla fine”. Anche il club viola, dunque, ebbe l’occasione di valutarlo senza però intuire il suo reale valore.

La scelta della Nazionale

Adesso resta aperta un’altra scelta per lui: quale Nazionale maggiore rappresentare. Tresoldi gioca con la Germania Under 21, ma è seguito anche dall’Italia. Dopo la partita ha confermato i colloqui con Klopp, Mancini e le rispettive federazioni, senza annunciare una decisione definitiva. Per il momento vuole concentrarsi sul percorso con l’Under 21 tedesca e sull’obiettivo di vincere l’Europeo.